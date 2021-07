Astrid PEYRON

Après deux années de classes préparatoires, dans le cadre d'Audencia j'ai eu l'effectué un premier stage de deux mois passionnant et très responsabilisant en RH et Droit du Travail.

J'ai plus tard, passé une année de stage à Buenos Aires en Argentine, où j'ai essentiellement fait du recrutement. Cela m'a permis d'acquérir une réelle ouverture au monde et aux autres cultures et façons de travailler : un point essentiel des RH.



Je me suis ensuite spécialisée à Audencia en choisissant la majeure Management et Conseil en RH. J'ai décidé de poursuivre cette spécialisation lors de mon échange universitaire à Zagreb en Croatie. J'y ai découvert là encore une nouvelle facette du monde et un nouveau point de vue sur les RH.

Enfin, je suis actuellement en stage de fin d'études chez le Groupe Bel en tant que chargée de missions RH.



Si vous recherchez une future collaboratrice ouverte d'esprit et très investie, n'hésitez pas à me contacter !



Mes compétences :

Synthèse

RSE Responsabilité Sociale des Entreprises

Autonomie

Adaptabilité

Dynamique

Esprit analytique

Esprit d'équipe

Esprit d'initiative

Management international

Gestion des ressources humaines

Formation

Ressources humaines

Recrutement