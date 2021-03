Astrid WILLAERT

Depuis mes premières expériences en Bureau d'études techniques, mes missions portent principalement sur la thermique du bâtiment (réglementation RT 2005, RT 2012, études, conseils), et le CVC (conception, plans, pièces écrites).

Cependant, dans mon dernier poste, la diversification des projets et des taches m'amène à travailler de concert avec mes collaborateurs sur les lots plomberie et électricité.



De formation initiale en thermique et énergie, puis spécialisée en énergies renouvelables, je m'intéresse fortement à la maîtrise de l'énergie, plus principalement dans le bâtiment.



Mon optique : étudier le bâtiment dans son ensemble, optimiser l'écoconstruction, le bâtiment durable et passif, d'où mon dernier stage chez Écobâtiment, à Québec.



Mon projet professionnel : apporter ma contribution à l'optimisation les bâtiments, en réduisant les consommations énergétiques avant tout, et trouver des solutions renouvelables aux enjeux actuels.



Mes compétences :

RT2005

CVC

RT2012

Thermique

Énergies Renouvelables

Bâtiment

Environnement

Rédaction

Relations clients

Gestion de projet