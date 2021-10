Atef GRAYA

IMES Présent sur Paris et Metz, développe depuis 2010 une activité de bureau d’études techniques spécialisé dans les fluides du bâtiment et de l’industrie :



■Chauffage, ventilation et climatisation

■Protection incendie et désenfumage

■Plomberie sanitaire

■Courants forts et faibles



Fort d’une équipe compétente, dynamique et réactive, nous maîtrisons tous types d’ouvrages : bâtiments industriels, logements, centres commerciaux, tertiaire et hospitalier. Nous mettons nos compétences à votre service afin d'établir les solutions techniques et économiques les plus adaptées à vos projets mais aussi les plus respectueuses de l'environnement.



Mes compétences :

Cvc

Plomberie

Structure béton armé

CLIMATISATION VENTILATION

Animation de formations

Formation

Formation professionnelle

Formation professionnelle continue