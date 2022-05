Mohamed HADJAJ

Doté d’un bon relationnel, la communication, la flexibilité et le goût du travail bien fait sont les maîtres mots de mon parcours professionnel.



Fort d'une expérience de chargé d’affaires depuis 1999, véritable homme de terrain, spécialiste du tertiaire et de l’habitat collectif, j’ai créé un bureau d’étude en génie climatique depuis 2007, HMT INTERNATIONAL.



Mes qualités professionnelles me permettent d'assurer pleinement les projets que vous me confierez et d’être ainsi opérationnel rapidement en France ou a l'étranger.



Convaincu de mon intérêt pour le génie climatique, énergétique et pour le BIM. Je développe depuis 4 ans la maquette numérique. Aujourd'hui HMT International vous accompagne dans vos projet Bim, modélisation TCE du bâtiment et mise en place d'une maintenance optimisée (Revit et Naviswork..) ,



Mes compétences :

IFC

BIM

Chauffage, Ventilation, Climatisation

Formateur REVIT et REVIT MEP

Plomberie, Fluide medicaux

Nuage de point

Maquette numerique