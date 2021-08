Athéna BRIQUET

- Acheteur projet (2021 - Ajd) - Plastic Omnium Clean Energy system:

Familles dachat : composants et outillages ; plastique, métal, lignes de remplissage/ventilation



ASSURER LA FONCTION DE CHEF DE PROJET COMPOSANTS

- Manager les fournisseurs sur lensemble du périmètre de développement projet ; coordonner les discussions avec les équipes design et qualité.

programmes gérés: Renault/Nissan, VW/Audi/Porsche.

Jusquà 55 références par projet.

- Suivre et garantir les plannings fournisseurs.

- Maîtriser les audits capacitaires, Run @ Rate et audits fournisseurs pour intégration au panel.

- Contractualiser les commandes, le protocole logistique et les responsabilités dans le respect du cadre juridique.



GARANTIR LA PERFORMANCE ECONOMIQUE DU PROJET

- Négocier les coûts en analysant leur structure, dans une optique doptimisation du Total Cost of Ownership ; effectuer le sourcing des offres, dans le respect des objectifs achats et projets.



- Ingénieur développement composants (2015-2021) - Plastic Omnium Clean Energy system:

Responsable développement composants plastiques pour réservoirs à carburant et SCR

Etude cahier des charges clients en RFQ

Rédaction cahier des charges, propositions techniques, choix des matériaux, maîtrise du coût objectif ; gestion multi projets

Pilotage design, développement et validations avec fournisseurs ; suivi mise au point pour lindustrialisation

Collaboration avec services achats, bureau détude, qualité, process

Résultats: Développement de composants robustes, diffusion de lexpertise et réduction des couts par la standardisation de composants et publication de guidelines. Développement des Key Suppliers.



Mes compétences :



Supplier management

Project Purchasing

Réduction de couts

Analyse des couts

Negotiation

Sourcing & Purchasing

Relations internationales

Gestion de projets

Conception pièces plastiques

Polymères

Spectroscopie

Rhéologie

Adhésion



Anglais (courant)