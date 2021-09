Aubry ERIC

Fort d'une grande expérience de management à tous les niveaux de l'entreprise, et certifié à la méthode D.I.S.C, je vous propose de mieux vous connaître et mieux travailler ensemble grâce à cette méthode.

Ensemble, nous analyserons vos styles comportementaux (vos forces et faiblesses, en tant que personne et dans votre fonction professionnelle) et améliorerons l’efficacité de vos relations avec vos collaborateurs, collègues, managers… pour atteindre vos objectifs.

Ceci concerne autant les cadres dirigeants que les équipes en contact avec la clientèle professionnelle ou privée.



Doté de compétences riches, je suis aussi opérationnel sur le « terrain ». Tous les échanges que je propose se font avec énergie, enthousiasme et positivité.



N’hésitez pas à me contacter, je serais ravi de vous répondre dans les plus brefs délais.

A bientôt !



Mes compétences :

Aisance relationnelle

Budget

Canaux de distribution

Commerciale

Distribution

Distribution spécialisée

Ecoute

Empathie

Marketing

Plan Marketing

Sens de l'écoute

Stategie

Tableaux de bord

Vente

Aisance relationelle

Communication