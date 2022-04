Marc FESLER

Les problématiques de sécurité sont au cœur des préoccupations de notre société moderne et nous avons parfois du mal à les appréhender de manière dépassionnée. Nous sommes convaincus que ces problématiques ne peuvent être gérées de manière isolée, ni dans la seule urgence. Seule une approche globale, reposant sur une triple expertise dans les domaines de sécurité physique, de l’environnement technologique et de la formation peuvent apporter une réponse adéquate à des problématiques globales de sécurité.



CARINEL est articulée autour de trois pôles :



Conseil : Notre expertise dans les domaines de sécurité physique et de sécurité informatique nous permet d’avoir une approche globale et de vous accompagner tout au long de vos projets, de l’identification du besoin jusqu’à la mise en place de vos solutions



Formation : Notre offre de formation s’articule autour de trois axes : la sécurité, la défense personnelle, l’analyse et la gestion des situations à risques. Notre expérience repose sur la réalité du terrain.



Technologie : L’apport technologique dans les domaines de la sécurité et de la sécurisation des biens et des personnes devient incontournable. C’est pourquoi tout au long de vos projets nos experts sont à vos côtés pour mettre à votre disposition ce qui se fait de mieux sur le marché.