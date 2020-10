Audrey HOUSSE

De formation supérieure en Ressources Humaines, j'ai débuté ma carrière en abordant des problématiques liées à la Formation et la Gestion Prévisionnelle des Emplois et Compétences.



Puis c'est en 2011 que j'ai eu l'opportunité de découvrir et intégrer le monde passionnant de l'informatique au sein duquel j'évolue depuis en tant que chargée de recrutement.



Créée il y a 9 ans, EASYTEAM est leader en France pour la fourniture, la conception, la réalisation, l'exploitation & la gestion de solutions professionnelles autour des applications et infrastructures ORACLE.

Si vous aimez les challenges, et que l'idée de rejoindre une équipe ambitieuse et dynamique vous séduit, je vous invite à venir visiter notre site www.easyteam.fr, et y découvrir nos opportunités.



En espérant vous compter bientôt parmi nous!



Mes compétences :

Recrutement IT

GPEC

Formation professionnelle

Ingénierie de formation