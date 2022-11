Aubry JÉRÉMY

Graphiste créatif, illustrateur et conseiller en communication,

j'analyse vos besoins afin de vous apporter concept, originalité et création graphique unique.



Mon but est de trouver, pour vous, l'outil de communication graphique qui donnera LE coup de pouce à la visibilité de votre entreprise, association, groupement artistique, festival, etc ...



Affiches, logos, flyers, illustrations, packaging, faire-part, cartes de visite, retouches et montages photos;

mes compétences, mon expérience ainsi que ma passion pour la création sont là pour vous !



Retrouvez mes travaux sur : http://jeremy-aubry.fr







Mes différentes prestations :



- Création de Logo / Charte graphique / Baseline / Slogan

- Modernisation / Actualisation de logo et charte graphique existante

- Communication d'entreprises

- Affiche / Campagne d'affichage / Flyer / Dépliant

- Site internet / Web Design / UX Design

- Carte de visite

- Faire part de naissance, de mariage / Carte de voeux

- Visuel pour pochette d'albums musicaux

- Montage & retouche photo / Restauration & colorisation de photos anciennes

- Enseigne & devanture

- Habillage de véhicule

- Illustration

- Création de CV uniques et originaux sur mesure selon profil