Boris BILLY

Après un cursus scolaire orienté design graphique/publicitaire, je m'oriente vers le multimédia et plus précisément dans la conception web.



Grâce à une solide formation professionnelle à "l'Ecole de Design", j'ai pu acquérir la technique nécessaire pour développer moi-même en intégralité des projets web.



En Juin 2008 j'intègre le pôle web de la société Images Associées (basée à Nantes). Je deviens webdesigner et responsable de l'intégration des différents projets. Je vais y développer ma technique et me spécialiser dans l'utilisation de CMS tel que Joomla, Wordpress, Prestashop et Magento. Toujours en quête de nouveauté, je me spécialise également en responsive design, css3, html5 et à l'utilisation des framework "gantry" et "bootstrap".



Mes compétences :

JavaScript

PHP

CSS 3

HTML 5

Adobe Photoshop

Adobe Dreamweaver CS5

Adobe InDesign

Adobe Illustrator

Responsive Design

JQuery