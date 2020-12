Aude FONTMARTY DÉROZE

5 années dexpériences professionnelles avec des compétences transversales en gestion de projets et en communication interculturelle en contexte international.



Expérience professionnelle et personnelle à l'étranger.



Je suis ouverte à toute opportunité en lien avec mon parcours et mes expériences, n'hésitez pas à me contacter.



Mes compétences :

- Gestion de crises

- Relations internationales

- Recrutement et conduite d'entretien

- Droit international et de lUnion européenne

- Excellentes compétences rédactionnelles et de synthèse

- Connaissances approfondies des cultures arabes et latino-américaines.

- Prospection commerciale et suivi des partenariats

- Analyse stratégique

- Gestion de projet

- Communication interculturelle



aude.fontmarty@gmail.com