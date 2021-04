Aude HELLUY

Bonjour,



Après un bac ST2S, j'ai essayé pendant 1 an un BTS STA en agro-alimentaire mais ça ne m'a pas plus donc j'ai bifurqué vers un premier semestre en fac AES puis j'ai été prise dans l'armée pour faire une formation en bureautique.

Je suis titulaire du permis B depuis 2012 et du brevet de secourisme, le PSC1.

Maintenant, j'évolue dans le domaine de la comptabilité logistique et bientôt je vais avoir une formation plus poussée dans ce domaine ce qui m'intéresse beaucoup.

J'ai toujours beaucoup aimé les chiffres... .

J'espère évoluer encore par la suite.



Voilà une petite présentation succincte mais qui résume bien mon parcours actuel.



A vous de voir par la suite et d'en juger par vous-même.



Mes compétences :

Microsoft Excel

Microsoft Office

Microsoft PowerPoint

Microsoft Word

Gestion des stocks

Saisie de données RH

Douée avec chiffres