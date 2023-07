Aude MARTI

- "Je cours dans tous les sens, les fins de mois sont trop dures, j'en ai marre de ce boulot, je suis en plein burn-out, je n'ai pas pris de vacances depuis 2 ans, je ne vois plus mes enfants tellement je rentre tard du travail, vivement la retraite si j'y arrive...."



- "Et qu'est-ce que tu comptes faire pour changer ça ?"



- "Bah je n'ai pas le choix!!"



- "Si tu continues à faire ce que tu as toujours fait, tu continueras d'obtenir ce que tu as toujours eu."



Sortir de sa zone de confort, prendre sa vie en main, faire les bons choix et croire en ses rêves.



Pour cela, il faut 6 choses :

- avoir un ou plusieurs rêves qui font battre fort votre cœur

- le désir de bâtir sa propre entreprise

- savoir s'auto-discipliner

- avoir envie d'aider les autres

- savoir que 5x5=25

- savoir sacrifier les émissions idiotes à la TV et les jeux vidéos...



Etre bien dans sa peau et dans sa tête, s'épanouir dans son corps, sa vie personnelle et professionnelle, c'est ce que tout le monde souhaite, alors laissez-moi vous aider!



Mes compétences :

Organisation

Comptabilité

Ressources humaines

Secrétariat

Développement personnel

Marketing relationnel