Laurence MARTIN

Bonjour à tous,

Je suis Chargée de Soutien Logistique et Assistante polyvalente sur le site du Laser Mégajoule pour le Commissariat à l'Energie Atomique.

Dynamique, autonome et rigoureuses dans mon travail, je suis à l'écoute des propositions de postes que vous pourriez me faire.



Mes compétences :

Rigeur / rigoureuse

Contacts humains

Dynamique rapide

Discrète et Active

Travail en équipe

Logistique

Dynamisme

Organisation