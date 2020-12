Fabien CRIDELICH

En tant que Responsable Animation des réseaux, j’oriente, je soutiens et contrôle l’activité du réseau individuel, des créateurs d'entreprise et autoentrepreneurs dont j'ai la charge sur l'ensemble de la région Centre afin d’assurer l’atteinte des objectifs de développement et de fidélisation.



J'encadre et j'anime une équipe commerciale organisée en agences et composée de Responsables d'animation commerciale, Conseillers commerciaux agence et de chargé d’affaire.



Mes compétences :

Vente

Manager

Ventes

Service client

Management

Commercial

Commerce