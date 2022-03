Aude MATHIEU

Ma vocation est d’œuvrer pour un développement harmonieux et durable de La Réunion, de participer au développement de ce territoire d'exception en prenant en compte l'ensemble de ses composantes qu’elles soient géographiques, urbanistiques, sociales, touristiques ou environnementales.



Particulièrement soucieuse de l’environnement et des spécificités des sites, j'attache une réelle importance à révéler la véritable identité des territoires.



Mon objectif est ainsi de proposer des projets adaptés et uniques conçus en adéquation avec les fondements d’un urbanisme durable et respectueux.



Mots clés: Urbanisme, Tourisme, Aménagement du Territoire, Développement Durable, Environnement, Mobilités, La Réunion.



Mes compétences :

Windows

Gimp

Modalisa

Pack Office

Développement Durable

Aménagement du territoire

Urbanisme