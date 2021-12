Aude TIXIER CUGNIERE

Personne avec des expériences multiples et variées, en particulier dans le domaine commercial ; essentiellement orientée en mécanique et ventes internationales (Européennes).



Après un passage au service chiffrage, où j'estimais le coût des futurs produits et de leurs coûts de développement, afin de permettre aux commerciaux de faire leurs propositions et de prospecter ; je suis maintenant au service commercial, afin de prêter main forte, à travers l'organisation du service "support commercial" à mes collègues commerciaux itinérants.



J'ai développé durant ma vie professionnelle de bonne compétences :

- Pilotage d'équipe,

- Forte autonomie,

- Bonne organisation,

- Gestion des tensions,

- Rigueur,

- Ouverture d'esprit

- ANGLAIS : Courant (Toeic : 960/990)



Mes compétences :

Costing

Achats

Adaptabilité

Assiduité

Microsoft Excel

AOP

Autonomie

Dynamisme

Analyse

Ecoute

Esprit d'équipe

Travail en équipe

Gestion budgétaire

Réalisation de devis

Encadrement

SAP ERP

Empathie

B2B

Microsoft Word

Microsoft PowerPoint

Support client