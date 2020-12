Audrey ALBALADEJO

Dynamique, rigoureuse et orientée résultats, j'ai plus de 15 ans d'expérience en gestion de projets industriels et en management d'équipes. Ingénieur INSA Lyon avec un Mastère Spécialisé de l'EM Lyon, j'ai 38 ans et après avoir travaillé au sein de l'activité Protection Electrique du groupe MERSEN, je suis désormais la Directrice Technique d'une PME de 240 personnes.



Mes compétences :

Management

Gestion de projets

5S

Industrialisation

Lean

Process

Reporting

Planification

Amélioration continue

Audit interne

Ingénierie