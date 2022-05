Sandrine WOLTERS

Forte de mes expériences dans la conception produit et le management de projet et d'équipe, je suis à l'écoute d'opportunité dans le développement de produits proches du client tel que l'électroménager, l'ameublement, l'habitacle des transports, le matériel paramédical, etc ...



Je suis dynamique et autonome, créative mais rigoureuse, les challenges ne me font pas peur, au contraire ils me motivent.



Alors si vous souhaitez échanger sur mon expérience, n'hésitez pas à me contacter !



Mes compétences :

Gestion de projet

Plasturgie

Aisance relationnelle et adaptation

Détermination et Efficacité

Emboutissage

Gestion d'équipes

Curiosité et sens de l'innovation

Ouverture d'esprit dynamisme

Conception

LEAN Management

Gestion d'équipe

Coordination de projet

Ingénieur mécanique

Benchmarking

Business Process Improvement

Lean Manufacturing

Mechanical Engineering

Project Management

CATIA

Microsoft Office

Microsoft Project