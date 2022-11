Audrey ALET

Comptabilité

• Tiers (facturation client, vérification et saisie factures fournisseurs)

• Analytique

• Générale (FNP, CCA, provision de taxes…)

• Déclarations (TVA, DEB, DAS2)

• Immobilisation

• Stock



Trésorerie

• Encaissement et décaissement

• Relance clients et traitements de litiges éventuels

• Rapprochement bancaire



Reporting mensuel, situation semestrielle et bilan annuel,

• Contrôle et justification des comptes en relation avec les experts comptables et commissaires aux comptes



Administratif

• Gestion contrat clients et fournisseurs dans logiciel de gestion

• Gestion et suivi des sinistres (relation avec assurance, avocats, experts, tribunaux…)

• Etablissement des offres et candidatures pour marchés publics et privés



Mes compétences :

Rigueur

Organisation

Autonomie