Audrey BECHENY

Diplômée d'études en architecture (DPLG), j'exerce la profession depuis plus de 12 ans. Jai été amenée à travailler spécifiquement sur des projets à hautes performances énergétiques, avec différents modes constructifs, et notamment en construction bois.

La conception de l'architecture que je défendais au sein de la précédente agence qui ma fait confiance, a pour origine des objectifs énergétiques et constructifs garantissant des performances passives (objectifs définis par le Passivhauss institut de Darmstadt ) alliés à une architecture de détails. Il s'agit de privilégier le confort, la pérennité et la qualité d'habitabilité, avec en filigrane la volonté inébranlable de réduire ostensiblement la consommation énergétique des réalisations.

L'ossature bois, dès lors, constituera le mode constructif qui m'accompagnera au fil des projets et des chantiers que j'ai eu le plaisir et l'émotion de voir s'élever.

Ma qualité de chef de projet en phase conception jusqu'au suivi de chantier, ma amenée développée une ténacité et une volonté accrue de faire respecter une exécution soignée et vigilante afin de garantir un projet de qualité. Aimant le contact et le terrain, Jai la rigueur et la motivation de porter à bien les projets que l'on me confie, avec professionnalisme.



Mon expérience au sein d'un CAUE ma amené à réaliser de nombreuses missions complémentaires. En effet le CAUE a pour vocation de promouvoir et de valoriser l'architecture, et ce en garantissant sa qualité et son ambition environnementale.

Mon rôle était d'accompagner les collectivités dans l'élaboration de leur projet. Il s'agissait d'études diverses, que ce soit des réflexions urbaines, des reconversions de bâtiment public, des rénovations énergétiques et de préprogrammation pour des constructions neuves. Le conseil avait également pour objectif de renseigner et d'accompagner les communes sur les enjeux règlementaires, calendaires et financières de leur projet. En parallèle ma mission était d'accompagner les particuliers par des consultances au sujet de leur projet de construction et/ou d'extension, à diverses étapes de leur projet, en amont du recours à l'architecte.



Par ailleurs en filigrane de ces expériences, j'ai le plaisir de travailler sur des projets de particuliers, des aménagements intérieurs, des rénovations et des extensions de maison individuelles ainsi qu'un aménagement d'un entrepôt et de ses bureaux.





Mes compétences :

Construction bois

Suivi de chantiers

Efficacité énergétique

Accompagnement collectivités et particuliers