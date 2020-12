Audrey COUSIN

Mon souhait est de trouver un emploi me permettant de développer mes connaissances et mes compétences dans le domaine HSE par le management d'équipe, l'initiative.



Actuellement, mon travail consiste à animer la démarche QHSE dans des entreprise d’assainissement et nettoyage industriel :

- préparation de chantier (mode opératoire, PDP...)

- audit chantier,

- animation de formation sécurité,

- suivi des plans d'actions QHSE,

- .....



Expérience particulière

Je participe et j'anime activement la politique d'amélioration continue par l'implication de chacun des collaborateurs.

Environnement de travail : zone ATEX, travaux en hauteur, coactivité, espace confiné, travaux par point chaud



Mes compétences :

Référentiel MASE 2009

Référentiel MASE 2014

Logiciels de bureautique

Prévention des maladies professionnelles

Audit sécurité

SST