Audrey DEBEAUNE

Après une expérience de cinq années à l'Université François Rabelais à Tours en qualité d'Assistante Projets, j'entreprends de réaliser une reconversion professionnelle.

Dès Octobre 2015, j'intègre la formation de Conseillère en Insertion professionnelle au sein de l'organisme "ANTEE Formation". J'apprécie l'aide, l'accompagnement et le conseil à autrui.



Ce qui me plait dans ce métier, ce sont les qualités, compétences et valeurs de ces professionnels et c'est ce qui me correspond entièrement.









Mes compétences :

Microsoft Word

Microsoft PowerPoint

Microsoft Excel

Microsoft Access

Gestion de projet