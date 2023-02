Audrey DORMOIS

Le groupe VALEO est l'un des plus important équipementier automobile français, à dimension internationale. Il se compose de divers pôles dédiés à la conception, la fabrication et la vente pour chacune des spécialités : systèmes de propulsion, systèmes thermique, systèmes de confort et d'aide à la conduite, systèmes de visibilité.

Le site d'Amiens est un site historique et le principal acteur du monde de la transmission. Son activité industrielle, intégrée, continue à se développer et à accueillir de nouveaux process.

Responsable environnement, des services généraux et de thèmes particuliers de la santé au travail, depuis près de 8 ans, je suis en charge de domaines divers et variés permettant le développement permanent de compétences. La richesse de mon métier est surtout liée aux différentes actions d'amélioration dont j'ai la charge.



Mes compétences :

Déchets

Dépollution

Santé au travail

Environnement

Industrie

Développement durable