Pierre GOURLAY

J'ai intégré depuis mai 2016 le Groupement d'Intérêt Économique Qualité Entreprises en tant que chargé de mission Santé Sécurité Environnement sur le suivi d'entreprises extérieures sur le site de Stelia Aerospace à Méaulte dans la Somme. Précédemment, j'étais conseiller de prévention pour la commune de Vincennes pendant 5 ans. Je suis titulaire d'un diplôme d'Hygiéniste du Travail et de l'Environnement (BAC+5, reconnu de niveau I). J'ai réalisé ce diplôme en apprentissage au sein de l'entreprise VALEO à Amiens durant deux années.

Mes compétences sont variées dans le domaine de la sécurité et de l'environnement : évaluation des risques professionnels et/ou environnementaux, la veille réglementaire, la sensibilisation et la formation du personnel à la sécurité et à l'environnement, l'audit et le suivi d'indicateur, la gestion d'actions correctives mais aussi en dessin industriel (expérience dans le domaine de la machine spéciale) : CATIA, Solidworks, Autocad.



Mes compétences :

HSE

OHSAS 18001

Environnement

ISO 14001

Risques majeurs

Sécurité du travail

Secourisme

Analyser écouter réfléchir agir

Health and Safety

RAMS > Risk Assessment

Waste Management

Autocad

CATIA

Microsoft Excel

Microsoft Office

Microsoft PowerPoint

Microsoft Publisher

Microsoft Word

Solidworks