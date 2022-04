Jessica PORTELANGE

Je suis actuellement en poste au conseil départemental de l'Oise en tant que contrôleuse interne pour la mise en place d'une démarche de contrôle interne. Le poste étant nouvellement créé, je suis force de proposition pour valoriser la fonction et déterminer ses enjeux.



Mes compétences :

Veille réglementaire sécurité

Évaluation des risques professionnels

Management QSE

Formation et sensibilisation à la sécurité

Réalisation et mises à jour de procédures

Environnement

Management

QSE

Sécurité

HSE