Audrey DUCHAINE

Bonjour!



Je suis inscrite sur ce site dans le but de partager des expériences, de rester en veille par rapports aux opportunités professionnelles et d'apporter mon aide à d'autres dans le cadre de mon domaine de compétences.

Avec 18 ans d'expérience en tant que commerciale, responsable qualité et animatrice sécurité dans différentes entreprises de la chimie, du caoutchouc ou en laboratoire et en agro, je cherche aujourd'hui un poste de responsable qualité (ou ingénieure qualité) OU d'ingénieur sécurité. Je pense qu'il faut se consacrer à l'une de ces thématiques à la fois (qualité ou sécurité)

Pour en savoir plus, contactez moi!





Mes compétences :

Code du travail

Document Unique

Hygiène

Normes ISO9001 , MASE, AIB, IFS

Prévention

Qualité

Réglementation

Réglementation Sécurité

Santé

Santé au travail

Sécurité