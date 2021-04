Djoher BELAIDI

Bonjour,





Membre du groupement des experts paie, je vous propose une prestation de haute qualité dans le domaine social en établissant les paies, les charges sociales, les contrats de travail et les différentes procédures en droit du travail.



Je possède un bon niveau d'autonomie dans la prise en charge d'un portefeuille de clientèle en social et maîtrise les outils bureautiques courants (tableurs, )



Enclin à me déplacer régulièrement, je m'adapte aisément aux différentes équipes ainsi qu'aux méthodes de travail. Le sens du service client, ma rigueur et l'organisation sont des qualités qui me sont reconnues.

Je me tiens à votre disposition pour répondre à des situations d'urgence tout en gérant le stress et en respectant la priorité de ces urgences.



Mes compétences :

Gestion des ressources humaines

Microsoft Excel