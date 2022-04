Emmanuelle VIGOUROUX

A ce jour, je souhaite mettre à profit mon expérience acquise sur la gestion de projet et c'est la raison pour laquelle, je vous propose ma candidature. Je souhaiterais dans le cadre de ce travail, travailler sur différents projets RH à mettre en place dans l’entreprise. Je peux travailler sur tout type de projet tels que le changement de logiciel de paie le plus approprié à ma spécialité mais aussi dans le domaine de la formation avec GPEC, la création et le déploiement d’accord. Cette partie RH m’attire pour la teneur complète d'un dossier de A à Z. De l’identification du besoin, l’état des lieux des pratiques présentes dans l’entreprise, la réflexion d’un cahier des charges, puis le déploiement du projet par un travail d'équipe et enfin le plaisir de voir son projet achevé apportent à l’entreprise une vrai plus-value.

Domaine de compétences :

- Paie : Production de paie, DSN charges, DADS, réintégration sociale et fiscale, TBS, formation à la paie, veille et conseil juridique social et légal, relation organismes sociaux

- Logiciel de paie : changement de logiciel (Audit et mise à jour du logiciel selon les évolutions légales et conventionnelles, Création société et établissement sur CEGID et Paramétrage du logiciel : rubriques de paie et cotisations, tables, variables de paie, DUCS, OD, DADS, Participation à la mise en place du logiciel de paie META 4 (cahier des charges, mise en œuvre et suivi des dysfonctionnements)

- Chargé de projet RH : Bilan social individuel, senior, intergénérationnel, Pénibilité, Trame évaluation du professionnalisme

- Formation

- Recrutement



Mes compétences :

Gestion des ressources humaines

Paie

Sage

ADP

Cegid