Audrey ECHARD FERNANDEZ

Etudiante Programme Grande Ecole à SKEMA Business School (fusion ESC Lille & CERAM Nice) en Master 2. Spécialisation "WebMarketing & International Project Management".



J'ai eu l'opportunité de partir un semestre aux Etats-Unis, à Raleigh afin de valider un Master 1 en International Business, spécialisation "Doing Business in America".



Ayant un goût prononcé pour l'entrepreneuriat et porteuse de projets, je suis actuellement en création d'entreprise dans la restauration.



Mes compétences :

Gestion de projet

Evénementiel

Adobe Photoshop

Webmarketing

Communication