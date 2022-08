Audrey FARTOUKH

Forte d'une expérience solide de responsable de magasin essentiellement dans le domaine de la mode féminine, j'ai pu démontrer ma rigueur et ma passion du commerce dans différentes enseignes. On m'a également attribuée des missions supplémentaires de formation de nouvelles responsables, passionnée par mon métier, je m'applique à le transmettre tous les jours à mon équipe. Dynamique et fédératrice, je possède une sensibilité produits et un gout prononcé pour le merchandising.