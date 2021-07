Audrey FAVRE

Hygiéniste du travail et de l'environnement, à l"écoute d'une opportunité, je vous propose de dynamiser votre politique HSE en la promouvant au sein de vos différents services, en analysant les besoins, en assurant une veille réglementaire et en pilotant les projets associés.



N'hésitez pas à me contacter pour en apprendre plus sur mes compétences.



Détails dernière expérience sur un site de production ICPE soumis à autorisation:



> Définition des orientations du plan de prévention annuel

> Conduite d'audits internes

> Mise en place du système de management ISO14001 et création de l'analyse environnementale

> Mise en place OHSAS 18001

> Pilotage et mise en oeuvre de projets sécurité (ventilation, réhabilitation local, isolation sonore...)

> Préparation et participation au CHSCT

> Contacts avec la CRAMIF (CARSAT), DRIEE (DREAL), IRSN, Inspection du travail, SDIS, fournisseurs...

> Suivi des indicateurs sécurité et environnementaux (CHSCT, RSE, ISO 14001)

> Veille réglementaire

> Mise en place des nouveaux Equipements de Protection Individuelle

> Analyse accident/incident

> Mise en place et conduite des exercices d'évacuation, POI, PPRI

> Organisation retrait déchets dangereux

> Évaluation et mise en place des fiches de pénibilité

> Etudes de poste

> Évaluation du risque chimique, suivi des Fiches de Données de Sécurité

> Suivi des habilitations et des autorisations (électrique, chariot automoteur, nacelle, pont roulant, Atex...)

> Mise à jour du Document Unique d'évaluation des risques professionnels

> Sensibilisation du personnel à la sécurité (risques chimiques, EPI, POI, gestes et postures...)

> Création de procédures sécurité/environnement

> ...



Mes compétences :

Environnement

Ergonomie

Audit

Sécurité

HSE

Iso 14001

Ohsas 18001

Analyse de risque

Conduite de projet

Développement durable

RSE Responsabilité Sociale des Entreprises