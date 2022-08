Audrey GRAVA

Chez Aéroports de la Côte d'azur depuis mars 2006 :



Polyvalente au sein de la BU Opérations et Développement Compagnies / Département Terminaux à l'aéroport de Nice Côte d'azur, je suis Chargée de coordination au sein de l'espace relation clients.



En charge du management opérationnel du plateau et de l'encadrement de l'équipe de teléconseillers, je me dois de veiller à la qualité de service offerte à nos clients internes et externes, tant en termes de traitement que du contenu de l'information diffusé.

Je me dois également d'intervenir en cas de dysfonctionnement des logiciels ou du matériel à disposition des TC afin de maintenir le service et de faire intervenir les services experts en cas de non résolution des problèmes.



J'accueille et forme les nouveaux agents et je suis leur évolution.

Je prête attention à leurs forces et leurs lacunes afin de leur proposer un suivi personnalisé et permettre à chacun de progresser et mettre à profit ses talents. Je gère également le suivi de leurs objectifs communs et individuels.

Je valide leur travail de mise à jour de supports et bases de données afin de garantir les contenus.



J'assure aussi le traitement des réclamations orales et écrites, et la mise à jour de supports d'information afin de répondre aux besoins et d'apporter satisfaction à la clientèle de la société Aéroports de la Côte d'azur.



En cas de crise majeure j'interviens en support du Crisis Call Centre.



Force de proposition je participe régulièrement à des groupes de travail et nouveaux projets.



J'ai été chargée également à plusieurs reprises depuis 2011 du replacement de notre superviseur durant ses périodes de congés et lors de son congé maternité (6 mois)



Mes compétences :

Travail en équipe

Force de proposition

Analyse statistique

Autonomie

Adaptabilité

Base de données

Accueil physique et téléphonique

Accueil

Aisance relationnelle

Autodidacte

Aide au recrutement

Gestion de la relation client

Transport Aérien

Analyse des besoins

Archivage

Sens de l'initiative

Briefing

Bureautique

Traitement de l'information

Dynamisme

Aide à la décision

Classement

Service client

E-commerce

Communication

Communication de crise

Conseil

Centre d'appels

Coordination

Fidélisation client

Esprit d'équipe

Management

Facebook

Fiabilité

Événementiel

Encadrement

Formation

Flexibilité

eZ Publish

Esprit analytique

Prévention des risques

Cohésion en équipe

E-mail

Empathie