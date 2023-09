Audrey HAQUETTE

Actuellement consultante indépendante dans laccompagnement des petites et moyennes entreprises en création ou croissance





COMPETENCES



Accompagner des TPE-PME en création ou en croissance

Accompagner les dirigeants dans le processus dorganisation des services comptables et administratifs

Savoir sadapter à tous les interlocuteurs

Manager une petite équipe (3-5 collaborateurs)

Fonctionner en mode projet

Gérer des projets transverses internationaux

Implémenter des processus dorganisation

Faire preuve dadaptation et de pédagogie



EXPERIENCES PROFESSIONNELLES



2016- ce jour : Consultante indépendante auprès des TPE-PME



Collaboration avec un cabinet dexperts-comptables (10 salariés), aide au passage à la DSN, prise en charge dun portefeuille clients pour létablissement des bulletins de paie sur QUADRATUS - contrôle des charges sociales - Tenue comptable de SCI-TPE-PME-Associations

Marseille



Assistance et conseil pour la vente dun portefeuille de gestion immobilière (administrateur de biens 4 salariés- CA gestion 100 K€) : étude fiscale, assistance à la négociation, assistance juridique, suivi de la vente et clôture des éléments financiers

Marseille



Aide à la reprise dun portefeuille de gestion immobilière dun administrateur de biens (20 salariés) aide à la saisie et reprise des dossiers, rendez-vous clients

Marseille



Assistance à la vente dune station de lavage automatique (1 salarié-CA 150 K€) et suivi jusquà la finalisation : étude fiscale, assistance à la négociation, assistance juridique, suivi de la vente et clôture des éléments financiers

Marseille



Accompagnement dune PME et dune société agricole (activité de production agricole, transformation achat revente petit réseau de franchise - 12 salariés CA 1.2M€) dans le processus de réorganisation du service administratif, comptable, et logistique : audit, reprise de la comptabilité, formation des nouveaux collaborateurs, élaboration des budgets, calcul des coûts de production, définition des besoins RH et assistance au recrutement, assistance à la réorganisation logistique avec mise en place dun logiciel de gestion commerciale

Les Pennes Mirabeau-La Fare les Oliviers



2012 - 2015 : Congé parental déducation



2011 : Contrôleuse de gestion (stage de 5 mois) Ipsogen (groupe QIAGEN)

Contrôle de gestion et contrôle budgétaire assistance administrative lors du rachat de la société par le groupe QIAGEN



2004-2010 : Responsable administrative et comptable Associée SARL Immobilière Maurin (jusquà 6 salariés- CA 300K€)

Création entreprise - création service administration de biens (syndic et gestion locative)- tenue de la comptabilité complète et gestion de la paye, recrutement et formation des collaborateurs- cession de la branche dactivité syndic

Marseille



2002-2003 : Coordinatrice de projet international Arrowhead Credit Union Banque régionale du réseau Credit Union (San Bernardino Californie USA) puis CCI Marseille-Provence

Gestion dun projet international de rapprochement dentreprises californiennes et provençales organisation de rencontres entre dirigeants dentreprises, organisation dun voyage daffaires et accompagnement dentrepreneurs californiens en Provence



A partir de 1995 : Missions saisonnières stages et missions dintérim Back Office International (pendant 9 ans) BFCE, Natixis Banques Populaires, BNP Paribas

Standard service courrier

Service cautions internationales (aide à la rédaction des cautions)

Crédits documentaires import et export : saisie et vérification des dossiers

Remises documentaires : saisie et vérification des dossiers

Marseille





FORMATIONS ET DIPLOMES

2010-2011 : Master II Contrôle Audit Conseil (Université Aix-Marseille II) : contrôle de gestion, finance, audit

2005-4 mois : Formation en comptabilité générale et organisation comptable (Stella Formation, Marseille)

2001-2002 : Master Sc. En Management du Commerce International et Logistique (Euromed Management, Marseille) - Major de la promotion

1997-2001 : Maîtrise L.E.A. Anglais-Allemand (Langues Etrangères Appliquées) option Gestion/Analyse financière et Droit des affaires (Université Aix-Marseille I puis Nice - Sophia Antipolis)