Audrey HARTMEYER-IGERSHEIM

Actuellement en poste à temps partagé au sein d'un Groupe industriel ainsi qu'en Cabinet de commissariat aux comptes et d'expertise judiciaire, je suis juriste de formation.

J'ai une grande expérience en cabinet d'expertise comptable et de commissariat aux comptes en qualité de juriste en droit social et de responsable d'un service paye. J'ai également développé de bonnes compétences en droit des sociétés. Mon expérience en cabinet d'avocats m'a permis d’aborder le métier de juriste en droit social sous un angle complémentaire et d’étoffer mon savoir-faire dans la gestion de dossiers sensibles ou conflictuels et l’établissement de contrats spécifiques.

Le poste que j'occupe actuellement en entreprise me permet d'intervenir aussi bien en droit social qu'en droit des sociétés, de développer mes compétences en RH, ainsi que ma connaissance du monde industriel. Parallèlement, grâce à mon poste en Cabinet, je garde une pratique dans différents secteurs d'activité et j'élargis mes connaissances documentaires.

Je reste à l'écoute de toute opportunité et serait particulièrement intéressée par un poste de formateur en complément de mes emplois actuels.



Mes compétences :

Droit du travail

Droit social

Droit des sociétés

Audit social

Formation interne

Responsable service

Ressources humaines