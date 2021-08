Audrey HUERTAS

Assistante de gestion, direction, commerciale et technique.



Je suis très polyvalente de part mon cursus scolaire et mon expérience professionnelle.

Rigoureuse, autonome et dotée d'une aisance relationnelle autant avec une équipe de collaborateurs qu’avec la clientèle, j'ai pu mettre en avant ma réactivité pour mener à bien plusieurs projets.



Au cours de mon parcours professionnel, j’ai acquis de fortes capacités d’adaptations et d’initiatives tout en respectant les exigences et la qualité du travail



Mes compétences :

Autonome et réactive. Apprentissage rapide

Rigoureuse et capacité d'adaptation

CURIOSITE ET PERSEVERANCE

Capacité à travailler en équipe

Capacité relationnelle