Audrey JURET

Un parcours de 16 ans dans le domaine bancaire qui m'a permis d'assurer de multiples fonctions en :

- Banque de proximité en tant que Conseiller particulier haut de gamme, Chargée d'affaires professionnel et Directeur d'agence.

- Centre d'affaires en tant qu'Analyste risques engagements, Chargée de relation clientèle entreprises puis Chargée d'affaires entreprises (clientèle entreprises ayant un CA entre 7.5 et 150 M€).



Mes compétences :

- Manager une équipe (cohésion de groupe, atteinte des objectifs)

- développer un portefeuille de clients (particuliers, professionnels) via la prospection et la recommandation

- analyser les financements particuliers et professionnels

- détecter les besoins de ses clients avec une approche multi-produits



traits de caractère :

organisation, rigueur, sociabilité et leadershership.