Audrey MANSARD

De nature discrète avec un esprit volontaire et polyvalente, je suis impliquée dans mes fonctions et vise l'auto-satisfaction, à la recherche constante de nouvelles stratégies, je suis à l'écoute du marché, d'une opportunité qui saurait puiser mon savoir et m'épanouir à nouveau.

Aussi bien autonome dans la vente, que le marketing ou la logistique , mon expérience forte et atypique depuis plus de 15 ans font de moi Courage et Adaptabilité à toute épreuve.



Mes compétences :

Assistanat commercial

gestion des réservations

Appels d'offres

Facturation

Devis

gestion des appels

Accueil

Gestion de la relation client

gestion et création contrats clients

Microsoft Office

Prospection commerciale

contrats de sous-traitances

Action commerciale

Immobilier

gestion du personnel

Appels sortants

Microsoft PowerPoint

Supports de communication

Achats

Gestion des achats

Microsoft Excel