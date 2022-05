Ponctuelle , souriante , courageuse ,polyvalente



J'aimerai être chef caisse voire et apprendre d autre chose j adore se métier la relation avec le client pour le renseigner l orienter le conseiller et trouver une solution à son problème qu'ils repartent comptant et avec le sourire pour qu'il revienne dans le magasin



Mes compétences :

Bac pro commerce

Cap décoratrice sur faience