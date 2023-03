Audrey MARTIN (LAINE)

Suite à l'obtention de mon baccalauréat, j'ai décidé de continuer mes études dans le domaine scientifique J'ai préparé mon DUT Mesures Physiques ou j'ai pu découvrir l'univers de la métrologie. Après l'obtention de celui-ci, j'ai poursuis mes études avec une licence professionnelle en métrologie dans le but de pouvoir travailler en tant que métrologue et de développer mes compétences en métrologie.



Je suis à la recherche d'un emploi de Technicien en métrologie.



Mes compétences :

Microsoft Excel

Microsoft Word

Méthode GUM

Visual Basic for Applications

Microsoft PowerPoint