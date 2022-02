Audrey MOURGUIART

Chargée d'Innovation chez Amadeus, je suis spécialisée en Marketing, Communication et Conduite du Changement principalement sur des sujets techniques (technologie et informatique).



J'aime évoluer dans des contextes internationaux, j'ai travaillé 6 ans à Madrid (2013-2019) et vécu 1 an à Glasgow et quelques mois à Barcelone ainsi qu'à Cork en Irlande. Je parle ainsi couramment Français, Anglais et Espagnol.



Mes principaux atouts sont la proactivité, l'organisation, le sens de la communication, la créativité, la rapidité d'esprit et les capacités d'analyse et de synthèse.



Pour ce qui est de mon cursus universitaire, je suis diplômée de l'University of Strathclyde de Glasgow au Royaume Uni où j'ai obtenu un Master in Business and Management avec Distinction et aussi de la Toulouse Business School où j'ai suivi le parcours Grande Ecole et obtenu un Master en Management avec Mention Bien. Contact: audreymourg@gmail.com



Mes compétences :

Photoshop

HTML

Online marketing

Marque empoyeur

Community management

Marketing stratégique

Content management

Leadership

RH 2.0

Web 2.0

Web-marketing

Rédaction

Hospitality

Hôtellerie

Marque employeur

Tourisme

Réseaux sociaux