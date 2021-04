Audrey PIRIH

J'emploie mes compétences depuis plus de 8 au déploiement du potentiel de sites web et e-commerce en utilisant la synergie SEO (référencement naturel) + leviers de visibilité SEA + webmarketing.



Mon objectif : assurer un ROI optimal.



Mes qualités : professionnalisme, goût des chiffres, implication, exigence et capacité à être force de proposition

Pro-active, j'exerce mon métier de façon transversale en relation avec les autres services afin d'obtenir de meilleurs résultats.



Je suis en recherche active de nouvelles opportunités de carrière principalement en tant que chef de projet web ou responsable marketing digital.



Recommandations : voir profil LinkedIn ► www.linkedin.com/in/audreypirih/

Lettres de recommandation sur demande



Mes compétences :

Rédaction

Rédaction web

Community management

Facebook

Webmarketing

Blogging

Adwords

Référencement naturel

Réseaux sociaux

Référencement

Web analytics

Référencement internet

Comparateur de prix

Création de site web

Ergonomie

E-commerce

Prestashop

Wordpress

Emailing

Commerce B2C

SEM

SEO

Stratégie digitale