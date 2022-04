Je suis consultante, formatrice et conférencière indépendante en médias sociaux, réseaux sociaux et inbound marketing (www.isabelle-mathieu.com). Au quotidien, j'accompagne des entreprises dans le développement de leurs activités sur les médias sociaux afin qu'elles puissent atteindre un ou plusieurs des objectifs suivants :



* Trouver des clients.

* Vendre des produits.

* Générer des leads.

* Augmenter leur notoriété.

* Etc ...



J'interviens pour des missions concernant :



* Le conseil en stratégie médias sociaux, l'audit réseaux sociaux et l'accompagnement social media.

* La formation : Facebook, Twitter, Google+, community management etc ...

* La prise de parole à titre de conférencière lors d'évènements publics ou privés.

* Certaines prestations de services : la création d'une page Facebook, l'organisation d'un concours Facebook, la rédaction d'une charte social media, la veille en médias sociaux etc ...



Je suis également la fondatrice deArray, un blog e-marketing spécialisé sur les médias sociaux, classé dans le top 3 des meilleurs blogs marketing du classement Ebuzzing.fr.



En 2012, j'ai eu l'honneur d'être nommée par Salesforce comme l'un des 10 influenceurs social media en Europe et en 2013, comme l'un des top marketeurs européens par Hubspot.



De plus, je suis régulièrement interviewée sur des problématiques social media: l'Express, 01Net, 20minutes etc.



Dans le cadre d'un dispositif collaboratif "La Team Digitale" (www.lateamdigitale.com), je travaille sur la stratégie digitale et la gestion opérationnelle de salons importants en France: le salon E-commerce (30 000 visiteurs), le salon Rétromobile (60 000 visiteurs) à Paris et prochainement le salon Digital One-to-One à Biarritz.



Pour en savoir plus sur mon offre de services, rendez-vous surArray.



Pour découvrir des conseils, des astuces et des dossiers social media marketing, lisez-moi surArray



Cordialement,



Isabelle Mathieu



P.S. : Je n'utilise pas la messagerie de Viadéo.



Demande de prestations:

* info@isabelle-mathieu.com

* Tél. : 06.71.78.44.40



Autres :

- Formation et consulting :Array

- Blog :Array

- Facebook:Array

- Twitter:Array

- LinkedIn:Array



Mes compétences :

Social media

Réseaux sociaux

Wordpress

Consultant

Webmarketing

Stratégie de marque

Blogging

Médias sociaux