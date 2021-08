Julien BONNEL

J'ai plus de 30 années d'expérience dans les secteurs du logiciel, de la distribution, du marketing opérationnel et financier : à des fonctions opérationnelles et à des positions de management de produits logiciels, d'équipes de recherche et développement, d'équipes de consultants et de projets.



Aujourd'hui

- je pilote l'innovation et le marketing de Symag qui apporte aux enseignes de la distribution des solutions innovantes, performantes et évolutives dans les domaines de la fidélisation, de la promotion, de lencaissement et de léquipement du point de vente

- je coordonne le Village Francophone Côte d'Azur Monaco qui connecte les décideurs et acteurs de l'économie digitale et durable azuréens et monégasques avec l'alliance mondiale #VillageFrancophone / MyGlobalVillage



Mes dernières missions :

- Direction de projets

- Études de partenariats

- Animation et suivi des partenariats

- Gestion du Crédit Impôt Recherche

- Veilles fonctionnelle et technologique

- Management équipes produit et projets

- Réponse à des appels à projets nationaux et européens

- Lancement d'une offre logicielle de fidélisation et d'animation commerciale

- Lancement d'une solution multi et cross Blockchain



Mes compétences :

- CRM

- Retail

- Blockchain

- Marketing Digital

- Fidélisation clients

- Animation commerciale

- Marketing opérationnel

- Développement de logiciel

- Solutions front & middle office d'encaissement

- Solutions monétiques : back, middle et front office