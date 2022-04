Isabelle MATHIEU

Issue d'une formation initiale en Biologie et Biochimie.

Une première expérience dans le domaine de la Recherche Clinique dans un institut de Phase I et II en tant que Technicienne d’Essais Cliniques

Devenue par la suite Assitante d’essais cliniques en Phase II

Intégrant ensuite l’Industrie Pharmaceutique en tant qu’ARC pour le suivi d’essais cliniques de phase I à IV dans différentes pathologies.

Coordination internationale, monitoring et formation des investigateurs à l’utilisation de différents CRF électroniques

Validation durant cette période du DU de Recherche Clinique.



Après 12 ans d’activité salariée pour l’industrie, création d'IMARC EURL, Prestations de Services pour la Recherche Clinique, toutes aires thérapeutiques.







