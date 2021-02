Pierre-Etienne ARIA

Bonjour, et bienvenue à vous qui lisez mon parcours. L'élément principal qui encadre toutes mes motivations peut se résumer par la formule suivante : "CROISSANCE SANS CONSCIENCE " en lien direct avec la citation de l'humaniste Rabelais : "science sans conscience n'est que ruine de l'âme",



Après environ 14 ans de gestion de boulangeries, en réseau de 11 points de vente, puis 3 années en tant que directeur administratif et financier, et gérant d'une SàRL spécialisée dans le courtage en financement et assurances, j'ai voulu consacrer toute mon énergie à la réalisation de mes convictions pour le bio et l'écologie.

Ainsi, à ce jour, les choses se concrétisent, et le 21 octobre 2011 j'ai ouvert le magasin Biocoop les Halles à Montbéliard centre ! Vous pouvez désormais retrouver toutes les étapes du projet sur la page facebook : http://www.facebook.com/pages/Biocoop-Les-Halles/157260451028906

N'hesitez pas à y faire des commentaires, d'avance merci.

Désormais, vous pouvez aussi retrouver toute l'actualité du magasin sur mon site internet : www.biocoop-leshalles.fr

N'hésitez pas à y faire une petite visite ;)



Mes compétences :

Écologie

Bio

�conomie sociale et solidaire

Apiculture

Agriculture biologique

Commerce équitable