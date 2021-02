Je possède une rigueur et un esprit scientifique, une capacité dorganisation, de prise de décisions et dautonomie. Jai également développé une polycompétence (analyse, synthèse, extrapolation) tout en étant force de proposition à maintes reprises. J'ai un tempérament curieux et analytique. Je suis très motivée, dynamique. J'ai une bonne capacité découte, de compréhension, dadaptation. Je suis mobile et ouverte à toute proposition de poste.