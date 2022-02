Audrey SAMIERI

Après une première expérience très formatrice de deux au sein de l'agence McCan, en tant qu'assistante de production événementiel et audiovisuel, je choisis d'être intermittente, afin de multiplier mes expériences événementielles, de continuer à approfondir mon savoir faire, de m'enrichir de nouvelles rencontres professionnelles et de projets événementiel diverses pendant 15 ans.



En fonction des agence et des dossiers, j'ai plusieurs "casquettes" : chargée de production, directrice de production et chef de projet. Les agences événementielles avec lesquelles j'ai pu travailler, sont W One, Rose Caméléon, Barocco, Numéro 21, Akby, Elephant live, Egg, Passage Piéton, Compagnie Meeting, Le Public Système..



Forte de ce parcours, je suis en recherche active pour intégrer un poste fixe au sein d'une société dynamique et prometteuse. Je souhaite intégrer une équipe sur du long terme et mettre ainsi mes compétences à profit tout en continuant de m'enrichir de connaissances nouvelles.



Je peux occuper des fonctions d'assistante de direction, de chargée de production, de chargée de gestion, ou encore de chargée logistique/planning, à déterminer en fonction des offres et du profil recherché.



Mes compétences :

Pack office

Filemaker

Microsoft Word

Microsoft PowerPoint

Microsoft Excel

Internet