Florent DELLOYE

Depuis 12 ans d’implication dans le métier technicien de maintenance en informatique à domicile, j’ai effectué de l’assistance, de la formation et de la maintenance informatique en indépendant. J’ai appliqué et développé mes compétences et ma personnalité en intervenant auprès de clients particuliers et professionnels dont ma forte sensibilité à la pédagogie.



Je souhaite aujourd’hui m’investir dans un poste salarié dans le Nord pas de Calais en utilisant mes compétences. Toute entreprise a besoin de compétences informatiques et de pédagogie pour en faire profiter à ses salariés ou clients pour une assistance pour leurs produits numériques et pour leurs usages quotidiens qui se font de plus en plus régulièrement par la voie numérique. Ces salariés ou clients ont besoin d’une assistance technique bienveillante et de confiance que je pourrai leur apporter.



Mes compétences :

Polyvalence

Adaptabilité

Confiance

Pédagogie

Ecoute

Patience

Empathie