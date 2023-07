Laurent FANIEN

J’ai eu la chance tout au long de ma carrière de pouvoir m’inscrire dans toutes les formes de retail. Tout d’abord dans la grande distribution chez Carrefour sur des postes managériaux avec de grandes équipes sous ma responsabilité, et un champ d’action large sur de nombreux secteurs non alimentaires. Je me suis ensuite tourné vers la distribution spécialisée à la FNAC afin de parfaire les items de gestion détaillée et me confronter à des équipes socialement difficiles. Une opportunité m’a alors été offerte chez The Phone House sur un poste multi-sites sur lequel j’ai pu approfondir et mettre en pratique tous les aspects que j’avais déjà abordé ; management, recrutement de cadres et d’équipes de vente, animation des équipes (sur les points de vente et à distance cette fois ci), coaching, mise en progression… L’intégration au sein d’Apple Retail France s’est faite également sur une opportunité. Ouvrir le 5ème magasin en France, faire partie des pionniers dans l’entreprise la plus admirée au monde a été pour moi une formidable aventure humaine, managériale et où j’ai pu développer mon leadership avec un souci constant de la qualité de service client.



Mes compétences :

Team building

Retail

Coaching d'équipe

Management

Team management

Développement commercial

Adaptabilité

Gestion de la relation client

Proactivité

Gestion du stress

Enthousiasme pour le travail d'équipe

Fidélisation client

Pack office

Méthodique et responsable